Freude beim BR über drei "Blaue Panther"

München: In der BMW-Welt sind am Abend im Rahmen der Münchner Medientage die Bayerischen Fernsehpreise verliehen worden. Der BR kann sich über drei "Blaue Panther" freuen: Ausgezeichnet wurde in der Kategorie "Information" die Auslandskorrespondentin Sophie von der Tann für ihre Nahostberichterstattung. Für die Regie des Dokumentarfilms "Gefährlich nah – Wenn Bären töten" erhielt Andreas Pichler einen Preis. Und Jan Lorenzen wurde geehrt für das Buch und die Regie der Dokumentation mit dem Titel "Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2024 23:00 Uhr