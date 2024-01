Freizeitsportler planen immer häufiger digital

Bayreuth: Immer mehr Freizeitsportler planen ihre Touren digital - also mit Hilfe von Apps oder Online-Plattformen. Das hat die Uni Bayreuth bei einer Befragung von mehr als 400 Sportlern in den Naturparks Fichtelgebirge und Fränkische Schweiz – Frankenjura herausgefunden. 86 Prozent gaben an, Apps oder ähnliche Tools für die Planung zu verwenden, 73 Prozent verwenden sie auch zur Navigation bei der Tour. Aus Sicht der Forscher bietet das große Chancen - auch für den Naturschutz - weil man die Erholungssuchenden schon bei der Planung informieren kann, welche Anforderung es beim Besuch von Schutzgebieten gibt. Zudem könne man die Besucherströme lenken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.01.2024 12:45 Uhr