Freitesten in Bayern künftig erst nach sieben Tagen möglich

Evakuierung von Afghanen über US-Stützpunkt Ramstein abgeschlossen

Ramstein: Nach gut zwei Monaten haben die USA die Evakuierungsaktion der schutzbedürftigen Afghanen und Afghaninnen vom Luftwaffenstützpunkt in Rheinland-Pfalz beendet. Wie die US-Luftwaffe mitteilte, hat das letzte Flugzeug das Drehkreuz in Richtung USA verlassen. Kommandeur Olson sagte, er sei unglaublich stolz auf die immense Arbeit, die das gesamte Team während dieser Operation geleistet habe. Ohne die deutschen Partner wäre das jedoch nicht zu schaffen gewesen, so Olsen. An der Evakuierung waren nach Angaben der US-Luftwaffe 6.500 US-Soldaten und Nato-Partner beteiligt. Die Rettungsmission hatte nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan begonnen. Seit dem 20. August wurden fast 35.000 Afghanen über Ramstein ausgeflogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2021 20:00 Uhr