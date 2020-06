Freistaat will kostenlose Corona-Tests für alle ermöglichen

Nachrichtenarchiv - 28.06.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern soll sich künftig jeder auf das Corona-Virus testen lassen können - kostenfrei und unabhängig von Symptomen. Das bekräftigte Gesundheitsministerin Huml, sagte aber, Personen mit Symptomen hätten Vorrang. Die Tests sollen massiv ausgeweitet werden - etwa in Pflege- und Altenheimen und Krankenhäusern. Außerdem kündigte Huml Reihentestungen in der Fleischindustrie an. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Offensive Bayerns sei grundsätzlich richtig. Allerdings müssten die richtigen Leute untersucht und die Tests selbst billiger werden. Im Herbst seien Massentests nötig, so der SPD-Politiker weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2020 15:00 Uhr