Freistaat will Corona-Beschränkungen offenbar weiter verschärfen

München: Angesichts der unverändert hohen Corona-Neuinfektionen will der Freistaat offenbar die Beschränkungen weiter verschärfen. Morgen Mittag berät Ministerpräsident Söder in einer Videokonferenz mit dem Ministerrat über weitere Auflagen. Im Gespräch sind dabei etwa Wechselunterricht an Schulen für ältere Schüler, strengere Kontaktregeln an Silvester und mögliche Ausgangssperren. Söder hatte bereits in den vergangenen Tagen immer wieder anklingen lassen, dass er aufgrund der weiter steigenden Zahl an Neuinfektionen einen härteren Kurs für notwendig hält. In Bayern gelten in Hotspots wie Nürnberg oder Passau bereits Ausgangsbeschränkungen. Der niederbayerische Landkreis Regen hat mit mehr als 520 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen einen der höchsten Werte in Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 19:00 Uhr