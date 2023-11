Freistaat muss laut Urteil Umweltschäden durch Tunnelbau sanieren

Leipzig: Der Freistaat Bayern muss Umweltschäden an Mooren sanieren, die durch den Bau des Kramertunnels bei Garmisch-Partenkirchen großflächig trockengefallen sind. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat eine Nichtzulassungsbeschwerde des Freistaates gegen ein entsprechendes Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zurückgewiesen. Das sei ein großer Erfolg für den Naturschutz in Bayern, erklärte der Landesgeschäftsführer des BUND Naturschutz, Rottner. Obwohl der Tunnelbau bereits weit fortgeschritten sei, gehe man davon aus, dass eine Sanierung weiterhin technisch möglich ist und die Schäden behoben werden können. Der umstrittene Kramertunnel soll die Region vom kommenden Jahr an vom starken Durchgangsverkehr entlasten.

