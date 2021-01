Freistaat erstattet Gebühren für Notbetreuung in Kitas

Nachrichtenarchiv - 26.01.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Ministerpräsident Söder will Anfang Februar über eine Rückkehr der Kinder in die Schulen beraten. Dann wird es nach seinen Worten auch um ein umfassendes Testkonzept für Lehrer und möglicherweise Schüler sowie Erzieher in Kindergärten gehen. Nach einer Sitzung des Ministerrats kündigte Söder außerdem finanzielle Hilfen für Eltern an und zwar für alle, die ihre Kinder derzeit gar nicht oder nur an wenigen Tagen in die Notbetreuung der Kitas geben. Kommunen und Freistaat übernehmen laut Söder die Beiträge für Krippen, Kindertageseinrichtungen, -pflegestellen und die Mittagsbetreuung für Januar und Februar. Die aktuellen Maßnahmen gegen Corona sind nach Einschätzung des Ministerpräsidenten richtig und wirken. Söder mahnte aber, es gebe keinen Anlass zur Entwarnung, man sei noch zu weit vom Zielwert entfernt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2021 15:00 Uhr