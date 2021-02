Freistaat beschließt steuerliche Unterstützung für Coronahelfer in Impfzentren

München: Die bayerische Staatsregierung will freiwillige Mitarbeiter in Impfzentren steuerlich entlasten. In einer Mitteilung des Finanzministeriums heißt es, wer etwa bei der medizinischen Aufklärung oder beim Impfen mithelfe, könne bei der Steuererklärung vom Übungsleiterfreibetrag profitieren. Alle Personen, die nebenberuflich im unmittelbaren Impfbereich mitwirken, sind demnach berechtigt. Ihr Einsatz bleibt für 2020 bis zu einer Höhe von 2.400 Euro steuerfrei. Für das laufende Jahr sind es 3.000 Euro. Menschen, die nebenberuflich in der Verwaltung und Organisation mitgeholfen haben, können in der Steuererklärung eine Ehrenamtspauschale von bis zu 720 Euro für 2020 angeben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2021 13:00 Uhr