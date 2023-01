Freistaat Bayern muss für Pleite von Großmetzgerei Sieber haften

Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Arbeitslosen steigt im Januar leicht an

Nürnberg: Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar saisonbedingt leicht gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte, waren in diesem Monat 2,6 Millionen Menschen ohne Job gemeldet, 162.000 mehr als im Dezember. Das entspricht einer Quote von 5,7 Prozent. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Nahles, sprach von einer normalen Entwicklung für einen Wintermonat. Die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine und auch die wirtschaftlichen Unsicherheiten seien erkennbar, der Jobmarkt sei aber insgesamt sehr stabil. Auch in Bayern wurde ein leichter Anstieg der Erwerbslosenzahlen registriert. Die Quote im Freistaat stieg um 0,5 Prozentpunkte und liegt jetzt bei 3,6 Prozent.

