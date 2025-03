Freistaat Bayern legt neue Sammlermünze auf

München: Im Freistaat gibt es bald eine neue Sammlermünze: Den "Bayern Thaler Neuschwanstein". Ab Anfang April werden die Silbermünzen verkauft, vorbestellt werden können sie schon jetzt - die Preise beginnen bei rund 45 Euro. Wann die Goldmünzen in den Verkauf gehen, will das Finanzministerium noch bekannt geben. Der Leiter des Bayerischen Hauptmünzamts, Riffel, nannte den "Bayern Thaler" eine "hochwertige deutsche Alternative für Anleger, die in physische Edelmetalle investieren möchten". Der Nennwert der Münze orientiert sich am Gold- oder Silbergewicht.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 19.03.2025 13:00 Uhr