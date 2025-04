Freispruch nach Tod von bedrohter Corona-Impfbefürworterin in Österreich

Beschuldigter in Suizid-Fall um österreichische Ärztin wird freigesprochen: Ein Gericht in Oberösterreich sah es als nicht erwiesen an, dass die Drohungen des Impfgegners aus Bayern mitverantwortlich für den Selbstmord der Medizinerin gewesen sind. Die Ärztin hatte sich während der Corona-Pandemie für Impfungen eingesetzt und war dafür öffentlich angefeindet worden.

