Freispruch im Mordprozess nach Unruhen in US-Arbeiterstadt Kenosha

München: Bayern setzt auf weitere Einschränkungen, um den rasanten Anstieg der Corona-Fälle einzudämmen. Ministerpräsident Söder sprach von einer erdrückenden Lage. Deshalb werden Bars, Clubs und Diskotheken wieder geschlossen. Bayernweit werden alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Außerdem kündigte Söder einen De-Facto-Lockdown für Ungeimpfte an. Für sie gelten Kontaktbeschränkungen, maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Auch für Friseure und Hochschulen gilt künftig die 2G-Regel. In Stadien oder Theatern darf nur ein Viertel der Plätze belegt werden. Die Besucher müssen geimpft oder genesen sein, Masken tragen und zusätzlich einen aktuellen Test vorweisen. Noch strengere Regeln gelten für Landkreise, in denen die Inzidenz über tausend liegt. Dort schließen alle Gaststätten, Sport- und Kulturveranstaltungen werden abgesagt. Geschäfte bleiben offen, allerdings müssen sie die Zahl der Kunden beschränken. Die Schulen im Freistaat bleiben geöffnet. Die neuen Regeln sollen kommenden Dienstag vom Parlament verabschiedet werden und am Mittwoch in Kraft treten.

München: Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband dringt angesichts der verschärften Corona-Regeln auf neue Soforthilfen. Präsidentin Inselkammer sagte, man fordere Umsatzentschädigungen sowie sofortige Steuerstundungen für die von der unverschuldeten Schließung betroffenen Betriebe. Die Verschärfung der Corona-Auflagen nannte sie absolut nicht nachvollziehbar. Man wisse aus dem letzten Jahr, dass Teilschließungen und einseitige Lockdowns in der Branche nicht wirkungsvoll seien, so die Verbandsvorsitzende. Die Staatsregierung hat ab Mittwoch Schließungen von Bars, Clubs und Diskotheken angekündigt. In der Gastronomie gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr.

Wien: Österreich fährt das öffentliche Leben wieder komplett herunter. Von Montag an tritt wieder ein Lockdown für alle in Kraft, das heißt, Gaststätten, Handel, Kultur- und Sportstätten müssen schließen. Nur Geschäfte des täglichen Bedarfs bleiben geöffnet. Darüber hinaus soll ab Februar auch eine allgemeine Impfpflicht gelten. - Bislang war ein Lockdown nur für die Bundesländer Salzburg und Oberösterreich angekündigt worden, außerdem gibt es bereits Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Jetzt ist aber unabhängig vom Impfstatus das ganze Land betroffen.

Rotterdam: In der niederländischen Hafenstadt ist es am Abend bei Protesten gegen schärfere Corona-Regeln zu Ausschreitungen gekommen. Einige unter den mehreren hundert Demonstranten legten Feuer. Nach Medienberichten brannte ein Streifenwagen aus. Feuerwehrleute und Polizisten wurden demnach mit Gegenständen beworfen. Die Beamten wiederum gaben Warnschüsse ab. Dabei sind nach Polizei-Angaben mehrere Menschen verletzt worden. Der Zugverkehr von und nach Rotterdam sei wegen der Krawalle bis auf weiteres eingestellt worden, teilten die Niederländischen Eisenbahnen mit. Die Kundgebung richtete sich gegen Pläne der Regierung, wonach nach dem aktuellen Teil-Lockdown nur noch Geimpfte und Genesene in Cafés und Restaurants dürfen. Die Niederlande hatten gestern einen neuen Höchststand bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat ihre Kontaktaufnahme mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko verteidigt. Über ihren Sprecher Seibert liess die Kanzlerin erklären, es habe sich um den Versuch gehandelt, eine schwierige humanitäre Situation zu verbessern. Angesichts der Lage an der belarussisch-polnischen Grenze ist es nach den Worten Seiberts sinnvoll gewesen, mit dem Regime in Minsk zu sprechen. Keineswegs handele es sich um eine Legitimierung des Lukaschenko-Regimes. Dessen Grenzschutz teilte heute mit, man lasse künftig keine Flüchtlinge mehr auf den Grünstreifen vor den Grenzanlagen. Ein dort befindliches provisorisches Flüchtlingslager war zuvor geräumt worden.

Washington: Das US-Repräsentantenhaus hat das billionenschwere Sozial- und Klimapaket der Biden-Regierung beschlossen. Damit könnten 1,75 Billionen Dollar in Soziales und Klimaschutz investiert werden. Ursprünglich wollte US-Präsident das Doppelte, nach Widerstand in den eigenen Reihen wurde die Summe jedoch halbiert. Fraglich ist die Zustimmung des US-Senats. Die Republikaner haben dort zwei Sitze mehr als die Demokraten, zwei Mitglieder sind unabhängig.

Kenosha: Nach den tödlichen Schüssen auf Demonstranten einer Anti-Rassismus-Kundgebung in der US-Stadt ist der Angeklagte freigesprochen worden. Ein Geschworenengericht des Bundesstaates Wisconsin kam zu dem Urteil, dass der damals 17-jährige Schütze, ein Weißer, in Notwehr gehandelt habe. Er hatte bei Unruhen in Kenosha im August vergangenen Jahres mit einem Sturmgewehr auf drei Demonstranten gefeuert. Zwei von ihnen starben. Auslöser der Ausschreitungen waren die Schüsse eines weißen Polizisten in den Rücken des Schwarze Jacob Blake, der seitdem querschnittsgelähmt ist. Der Fall schlug damals mitten im Wahlkampf hohe Wellen in den USA. Der damalige Präsident Trump stellte sich hinter den Schützen von Kenosha, sein Rivale, der jetzige Präsident Biden, hingegen hinter Blake.

München: Tausende Beschäftigte des Autozulieferers Bosch haben gegen den geplanten Abbau von Arbeitsplätzen demonstriert. Vor dem Münchner Bosch-Werk protestierten laut IG Metall an die 600 Menschen gegen die Schließung des Standorts. In Bühl in Baden-Württemberg gingen sogar 3.000 Menschen auf die Straße, im thüringischen Arnstadt waren es etwa 300. Bosch macht der Wandel der Autoindustrie hin zur Elektromobilität zu schaffen, Aufträge fehlen. Das Management will deshalb hunderte Jobs ins Ausland verlangern, größtenteils nach Tschechien.

Augsburg: In der Fußballbundesliga hat der FC Augsburg Tabellenführer Bayern München 2:1 geschlagen. Augsburg verlässt damit vorerst die Abstiegsränge. Für die Münchner war es die zweite Saison-Niederlage. In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg in Sandhausen 2:1 gewonnen. Die Partie Hannover gegen Paderborn endete 0:0.

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts bewölkt, Abkühlung auf minus 2 bis plus 7 Grad