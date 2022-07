Freispruch für ehemalige Fußballfunktionäre Blatter und Platini

Bundestag ratifiziert Nato-Beitritts Schwedens und Finnlands

Berlin: Der Bundestag hat dem geplanten Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Fraktionen von SPD, Grünen, FDP und Union votierten geschlossen dafür, die AfD-Fraktion stimmte weitgehend zu, die Linke dagegen. Zuvor hatte in einer Aussprache die Bundesregierung um Zustimmung geworben. Redner von Grünen, SPD und FDP betonten die besondere Bedeutung dieses Schritts. Außenpolitiker Lindner von den Grünen sagte, in einer sich dramatisch verändernden Sicherheitslage in Europa bedeuteten die Beitritte einen Gewinn an Stärke und Zusammenhalt für das Bündnis. SPD-Verteidigungsministerin Lambrecht sprach von einer deutlichen Botschaft. Putin habe auf die Schwäche des Westens gesetzt und bekomme nun das Gegenteil. Auf der Ehrentribüne verfolgten die Botschafterin Finnlands und die Gesandte Schwedens die Aussprache und zeigten sich nach der Abstimmung sichtlich gerührt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2022 11:00 Uhr