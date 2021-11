Freispruch des Todesschützen von Kenosha löst Proteste in den USA aus

Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA gibt es nach einem umstrittenen Gerichtsurteil neue Proteste und Ausschreitungen. In Portland im Bundesstaat Oregon schlugen Demonstranten Fensterscheiben ein und drohten, das Gerichtsgebäude in Brand zu setzen. Anlass ist der Freispruch des Todesschützen von Kenosha im Bundesstaat Wisconsin. Der damals 17-jährige hatte auf dem Höhepunkt der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt zwei Menschen erschossen und einen weiteren schwer verletzt. Er hatte sich einer Gruppe Bewaffneter Männer angeschlossen, die angeblich gegen Plünderungen vorgehen wollten. Die tödlichen Schüsse habe er abgegeben, um sich selbst zu verteidigen. Die Geschworenen folgten diesem Argument und sprachen ihn frei. US-Präsident Biden erklärte kurz danach, das Urteil werde bei vielen Amerikanern ein Gefühl des Ärgers und der Sorge zurücklassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2021 09:00 Uhr