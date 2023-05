Freinacht in Bayern bleibt recht ruhig

Meldungsarchiv - 01.05.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Die traditionelle Freinacht ist in Bayern nach den bisher vorliegenden Informationen überwiegend ruhig und mit wenigen Straftaten verlaufen. So hat die Münchner Polizei nur drei Einsätze der Freinacht zugeordnet. Aus anderen Regionen sind Fälle von Sachbeschädigung, Ruhestörung und körperlicher Auseinandersetzung registriert worden. In Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck gruben Unbekannte einen Postkasten der DHL aus und legten ihn auf die Straße. Das Präsidium Schwaben Süd/West berichtet von 150 Freinacht-Einsätzen, deren Anlässe in den meisten Fällen aber geringfügig gewesen seien. Ähnlich äußerten sich die Präsidien in Straubing, Regensburg und Würzburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 18:00 Uhr