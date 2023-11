Freilassung weiterer israelischer Geiseln wird erwartet

Gaza: Laut der israelischen Regierung werden im Gazastreifen noch 161 Geiseln von der Hamas und anderen extremistischen Gruppen festgehalten. Ein Regierungssprecher erklärte, es handele sich um 146 israelische Staatsbürger und 15 Ausländer. Für den Abend wird erneut die Freilassung von einigen Geiseln erwartet. Eine Liste hat die Hamas an Israel übermittelt. Gleichzeitig bemühen sich internationale Vermittler um eine Verlängerung der Waffenruhe im Gazastreifen, die in wenigen Stunden ausläuft und Voraussetzung für weitere Freilassungen ist. UN-Generalsekretär Guterres forderte unterdessen die Öffnung von Grenzübergängen von Israel in den Gaza-Streifen für die Lieferung von mehr humanitärer Hilfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 18:00 Uhr