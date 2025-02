Freilassung weiterer Geiseln sorgt für Erleichterung in Israel

Tel Aviv: Die Heimkehr dreier entlassener Hamas-Geiseln hat in Israel große Freude ausgelöst. Das israelische Forum der Geiselfamilien sprach von einem "Lichtstrahl in der Dunkelheit". Nach 16 Monaten Gefangenschaft waren zunächst Ofer Kalderon und Jarden Bibas im Süden des Gazastreifens freigelassen worden, Keith Siegel wurde später im Norden des Küstengebiets an das Rote Kreuz übergeben. Alle drei sind nun zurück in ihrer Heimat. Bibas bangt aber weiter um seine Frau und seine zwei Kinder, die noch von der Hamas festgehalten werden. In Gaza bejubelten derweil Menschenmengen die Ankunft der Palästinenser, die im Austausch von Israel heute aus den Gefängnissen entlassen wurden - insgesamt 183. Nahezu zeitgleich wurde der Grenzübergang Rafah erstmals nach neun Monaten geöffnet. 50 kranke oder verletzte Kinder konnten nach Ägypten ausreisen. Dort werden sie medizinisch behandelt.

