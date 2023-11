Freilassung der Geiseln in Nahost wird international begrüßt

Tel Aviv: Die Freilassung von 24 Geiseln der palästinensischen Terrororganisation Hamas ist international begrüßt worden. Bundeskanzler Scholz sprach von einer guten Nachricht, betonte aber, dies könne nur der Anfang sein. Für Bundesaußenministerin Baerbock war es ein - Zitat "Tag der Hoffnung". Es sei nun aber entscheidend, dass sich alle an die getroffenen Absprachen hielten. US-Präsident Biden warb dafür, die zunächst auf vier Tage angesetzte Feuerpause zu verlängern. Zu den gestern von der Hamas Freigelassenen zählen vier Deutsche, eine Mutter mit ihren zwei kleinen Kindern und eine 77-Jährige. Wie es hieß, befinden sich alle 24 ehemaligen Geiseln nach ärztlichen Untersuchungen in einem körperlich guten Zustand. Die Hamas hatte sich verpflichtet, in den kommenden Tagen fünfzig Menschen freizulassen. Heute sollen acht Kinder und fünf Erwachsene an Israel übergeben werden. Die vereinbarte Waffenruhe scheint zu halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 10:00 Uhr