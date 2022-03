Freiheitsentzug für Maskenverweigerer ist laut BGH rechtens

Das Wetter in Bayern: bewölkt und gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bewölkt und gebietsweise Regen, 4 bis 11 Grad. In der Nacht verbreitet Regen, später in höheren Lagen Schnee, Tiefstwerte um 2 Grad. Die weiteren Aussichten: stark bewölkt und immer wieder Regen, teilweise bis in tiefere Lagen in Schnee übergehend. Am Sonntag meist trocken und teils freundlich, Tiefstwerte bis -5, Höchstwerte bis 7 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2022 12:15 Uhr