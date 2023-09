Freigelassene US-Gefangene aus Iran in Katar angekommen

Doha: Im Rahmen des Gefangenenaustauschs zwischen den USA und dem Iran sind fünf aus der Haft entlassene US-Bürger inzwischen in Katar angekommen. Gleichzeitig wurden auch zwei Iraner aus den USA in den Golfstaat gebracht. Das teilten Vertreter beider Seiten mit. Zuvor hatte ein iranischer Regierungssprecher bekannt gegeben, dass umgerechnet rund 5,5 Milliarden Euro in Katar eingetroffen sind. Dass das bis dahin eingefrorene Vermögen freigegeben wird, galt als Bedingung für den Gefangenenaustausch. Das Geld darf nach Auflagen der USA nur für den Kauf humanitärer Güter genutzt werden. Menschenrechtler werfen dem Iran vor, Ausländer unter Vorwänden als Geiseln gefangen zu halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 19:00 Uhr