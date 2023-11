Freigelassene Hamas-Geiseln sind offenbar in gutem Zustand

Tel Aviv: Israelische Sicherheitskräfte haben gestern Abend die 24 von der Terrororganisation Hamas freigelassenen Geiseln zur medizinischen Kontrolle in Krankenhäuser gebracht. Ersten Angaben zufolge befinden sie sich in einem guten körperlichen Zustand. Augenzeugen berichten von äußerst emotionalen Szenen, als sie von ihren Angehörigen empfangen wurden. Unter den Freigelassenen befinden sich auch vier Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, unter ihnen zwei kleine Kinder. Insgesamt hat sich die Hamas verpflichtet, in den kommenden Tagen fünfzig Menschen freizulassen, die sie bei dem brutalen Überfall auf Israel am 7. Oktober verschleppt hatte. Heute sollen acht Kinder und fünf Erwachsene an Israel übergeben werden. Beide Seiten hatten zuvor eine viertägige Waffenruhe vereinbart, die zu halten scheint.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 06:00 Uhr