Freigabe von "Arrow 3" wird allgemein begrüßt

Berlin: Regierung und Opposition haben die Zustimmung der USA zum Kauf des israelischen Raketenabwehrsystems "Arrow 3" begrüßt. Verteidigungsminister Pistorius nannte das System essentiell, um Deutschland zu schützen. Es soll zudem Teil der Nato-Luftverteidigung über Europa werden. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, sagte, "Arrow 3" sei das erste Raketenabwehrsystem, das auch in mehr als 100 Kilometern Höhe eingesetzt werden könne. Der CSU-Verteidigungsexperte Hahn sprach von einem wichtigen Schritt zu einem lückenlosen Luftverteidigungssystem. Die USA mussten grünes Licht für die Lieferung geben, weil "Arrow 3" in Zusammenarbeit mit dem US-Flugzeugbauer Boeing entwickelt wird. Das System soll Ende 2025 in Deutschland einsatzbereit sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 19:00 Uhr