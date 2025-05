Freier Eintritt im Deutschen Museum in München

München: Das 100-jährige Bestehen des Deutschen Museums wird heute und morgen mit freiem Eintritt gefeiert. Geöffnet sind nicht nur die Ausstellungen, sondern auch Bereiche, die Besucher sonst nicht sehen können. So ermöglichen zum Beispiel das Digitalisierungslabor, das Archiv und der Bücherturm einen Blick hinter die Kulissen. Das Deutsche Museum war am 7. Mai 1925 - dem Geburtstag des Gründers Oskar von Miller - am jetzigen Standort eröffnet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 06:30 Uhr