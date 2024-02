Freien Wähler beschließen Kooperationsverbot mit der AfD

Bitburg: Die Freien Wähler haben bei ihrem Bundesparteitag in der Eifel ein Kooperationsverbot mit der AfD beschlossen. Der Vorstand hatte sich einstimmig hinter den Antrag des Kreisverbandes Koblenz gestellt, der mit großer Mehrheit von den Delegierten angenommen wurde. Zuvor hatte Parteichef Aiwanger in seiner Rede in Bitburg dafür geworben. Die Freien Wähler stünden klar in der politischen Mitte und grenzten sich gegen Extremisten jeder Art ab. Für das Erstarken der AfD machte Aiwanger vor allem die Ampel-Parteien verantwortlich, die immer weiter nach links rücken würden. Auf ihrem Parteitag wollen die Freien Wähler auch ein Europawahlprogramm verabschieden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 16:15 Uhr