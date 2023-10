Freie Wähler wollen zügig Koalitionsverhandlungen aufnehmen

München: In Bayern sehen sich die Freien Wähler als Gewinner der Landtagswahl und als Garant einer bürgerlichen Regierung. Parteichef Aiwanger erklärte, man wolle deshalb unverzüglich Koalitionsverhandlungen mit der CSU aufnehmen. Schwierig könnte die künftige Ressortverteilung in der Regierung werden. Fraktionschef Streibl machte im BR deutlich, dass die Freien Wähler ein weiteres Ministerium beanspruchen. Die CSU weist dies zurück. Sie erzielte gestern 37 Prozent, die Freien Wähler 15,8 Prozent. Als stärkste Oppositionspartei mit 14,6 Prozent verlangt die AfD, künftig auch einen der Landtags-Vizepräsidenten zu stellen. Bei der Landtagswahl in Hessen gewann die CDU vor der AfD, die einen deutlichen Zugewinn verbuchte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 15:00 Uhr