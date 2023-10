Freie Wähler wollen selbstbewusst Koalitionsverhandlungen aufnehmen

München: Die Freien Wähler wollen unverzüglich in die Koalitionsverhandlungen mit der CSU einsteigen. Freie-Wähler-Chef Aiwanger sagte nach Beratungen der Parteispitze, man gehe selbstbewusst, aber nicht überheblich in die Gespräche mit der CSU. Anders als Fraktionschef Streibl zuvor wollte sich Aiwanger nicht dazu äußern, ob die Freien Wähler ein weiteres Ministerium beanspruchen. Die CSU hat solche Forderungen kategorisch abgelehnt. - Die Grünen sehen das Wahlergebnis mit gemischten Gefühlen: Sie haben ihr zweitbestes Ergebnis in Bayern erzielt, sind aber hinter Freie Wähler und AfD zurückgefallen. Besorgt zeigten sich die Spitzenkandidaten Hartmann und Schulze über das Ergebnis der AfD. Sie machten dafür auch CSU-Chef Söder verantwortlich. Hartmann sagte, Söder sei kein Bollwerk gegen rechts, sondern habe einem Rechtsruck den Weg geebnet. Mit diesem Wahlkampf habe er das zweitschlechteste CSU-Ergebnis der Geschichte eingefahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.10.2023 12:15 Uhr