Freie Wähler wollen die 10-H-Regel für Windräder abschaffen

Nachrichtenarchiv - 12.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Klimaschutzminister Habeck will mit der Staatsregierung über den Ausbau der Windkraft sprechen. In den ARD Tagesthemen kündigte er an, sehr schnell nach Bayern fahren zu wollen, um mit Wirtschaftsminister Aiwanger und Ministerpräsident Söder eine gemeinsame Lösung zu finden, damit im Freistaat mehr Windräder gebaut werden können. Habeck will die momentan geltenden Abstandsregelungen kippen. Diese sehen vor, dass ein Windkraftwerk zehn Mal so weit von einer Wohnsiedlung entfernt sein muss, wie es hoch ist. Bei der CSU stößt das auf massive Kritik. Generalsekretär Blume hatte gestern gesagt: "An der 10-H-Regel wird nicht gerüttelt." Die Freien Wähler sind hingegen dafür, sie abzuschaffen. Fraktionschef Streibl sagte dem BR heute früh, der Bau von Windrädern müsse erleichtert werden. Das sei neben Solarenergie und Wasserkraft der Weg in eine neue Energieversorgung, die massiv auf erneuerbare Energien setzen und von Importen unabhängig sein müsse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2022 08:00 Uhr