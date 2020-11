Freie Wähler und FDP kritisieren Söders Vorstoß zu Ski-Verbot

Nachrichtenarchiv - 25.11.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Forderung von Bayerns Ministerpräsident Söder, die Skisaison erst nach den Weihnachtsferien zu starten, stößt auf immer mehr Kritik. Nach den Freien Wählern kritisiert auch der tourismuspolitische Sprecher der FDP im Landtag, Duin, die Idee des Regierungschefs. Es erschließe sich ihm nicht, warum Menschen in einer voll besetzten U-Bahn mit Maske zusammensitzen, aber nicht unter freiem Himmel in einem Sessellift fahren dürfen. Mit guten Hygienekonzepten ließe sich der Ski-Betrieb sehr wohl Corona-konform gestalten, so Duin. Freie-Wähler-Fraktionschef Streibl hatte sich gestern Abend bereits gegen pauschale Schließungen von Skigebieten ausgesprochen. Auch die Betreiber von Bergbahnen kritisierten Söders Vorstoß. Der Geschäftsführer der Hörnerbahn im Oberallgäu, Wilfried Tüchler, sagte dem BR, ein späterer Saisonstart hätte gravierende wirtschaftliche Folgen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.11.2020 11:15 Uhr