Freie Wähler treffen sich zu Parteitag in Niederbayern

Bad Gögging: Die Freien Wähler kommen am Vormittag zu einem Parteitag in Niederbayern zusammen. Thema dürfte dabei ihr Erfolg bei der Landtagswahl sein. Die Freien Wähler sind nach der CSU zweitstärkste Kraft im neuen Landtag - mit 37 Abgeordneten, zehn mehr als bisher. Die Partei strebt eine Neuauflage der Koalition mit der CSU an. Die Koalitionsverhandlungen sollen in zwei Wochen abgeschlossen sein, vor der konstituierenden Sitzung des Landtags am 30. Oktober. Zuletzt hatte es Konflikte zwischen CSU und Freien Wählern gegeben. Söder hatte ein klares Bekenntnis der Freien Wähler zu deren politischem Kompass und Demokratieverständnis verlangt. Aiwanger verbat sich künftig - so wörtlich - "Demütigungen" seitens der CSU. In Sachen Demokratie müsse jeder vor der eigenen Türe kehren, sagte Aiwanger, und nannte die Corona-Politik der CSU.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2023 06:00 Uhr