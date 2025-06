Freie Wähler setzen auf wirtschaftsfreundliche Politik

Nürnberg: Freie Wähler-Chef Aiwanger zeigt sich zuversichtlich, dass seine Partei mittelfristig auch im Bund eine Rolle spielen wird. Beim Parteitag der Freien Wähler in Nürnberg sagte Aiwanger wörtlich: "Wir werden nicht locker lassen, bis wir endlich drin sind in diesem Bundestag." Im Parlament fehle das, was die Freien Wähler ausmache, so Aiwanger weiter, nämlich eine liberal-konservative Partei, die auch koalitionsfähig sei. Der Freie Wähler-Chef betonte außerdem, in Deutschland müsse wieder mehr gearbeitet werden. - Auf dem Bundesparteitag der Freien Wähler an diesem Wochenende geht es unter anderem um einen Leitantrag, der auf eine stärkere Wirtschaft in Deutschland abzielt. Darin wird unter anderem eine autofreundliche Politik gefordert.

