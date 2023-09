Freie Wähler schließen Wahlkampf ohne Aiwanger aus

München: Trotz der Vorwürfe in der Flugblatt-Affäre halten die Freien Wähler in Bayern an ihrem Landesvorsitzenden Aiwanger fest. Generalsekretärin Enders sagte der "Welt am Sonntag", einen Landtagswahlkampf in Bayern ohne Aiwanger an der Spitze werde es nicht geben - auch wenn das der CSU vielleicht besser gefallen würde. Aiwanger selbst hat unterdessen angekündigt, dass er die 25 Fragen von Ministerpräsident Söder zur Flugblatt-Affäre noch heute beantworten will. Er wolle sich da keinen Vorwurf machen lassen. Söder hatte zuvor den Druck auf seinen Stellvertreter und Wirtschaftsminister erhöht. Eine Frist setzte er ihm aber nicht. Aiwanger verteidigte bei einem Volksfest in Niederbayern sein bisheriges Verhalten in der Affäre. Er finde es nicht akzeptabel, dass Dinge aus seiner Jugend hervorgegraben würden. Man müsse es Menschen zubilligen, klüger zu werden und sich zu ändern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 20:15 Uhr