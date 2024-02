Freie-Wähler-Gründervater Armin Grein stirbt im Alter von 84 Jahren

München: Die Freien Wähler trauern um ihren Gründungsvorsitzenden Armin Grein. Er starb nach Angaben der Partei gestern im Alter von 84 Jahren. Grein war von 1978 bis 2006 Landesvorsitzender in Bayern und von 1994 bis 2010 Bundesvorsitzender. Sein Nachfolger in beiden Ämtern wurde der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger. Nach dessen Worten trifft der Tod Greins die Freien Wähler tief. Der Verstorbene habe viel für die Menschen im Land geleistet und stets die Bürger vor Ort in den Mittelpunkt gerückt, sich Zeit genommen und zugehört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 13:00 Uhr