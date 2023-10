Freie Wähler freuen sich über bestes Ergebnis und zwei Direktmandate

München: Die CSU sieht sich vom Wahlergebnis in Bayern bestätigt. Ministerpräsident Söder sprach von einem klaren Auftrag für eine stabile Regierung und hob die 60-prozentige Zustimmung zu seiner Person hervor. Freie-Wähler-Chef Aiwanger sagte, nach dem bislang besten Ergebnis für seine Partei sollte nun schnell die nächste Regierung gebildet werden. Erstmals konnten die Freien Wähler auch zwei Direktmandate erringen. Grünen-Spitzenkandidatin Schulze erklärte, das zweitbeste Ergebnis ihrer Partei zeige, dass nicht alle für ein Weiter-So in Bayern seien. AfD-Spitzenkandidatin Ebner-Steiner betonte, trotz der Hetze gegen ihre Partei gehe man mit einem guten Ergebnis aus der Wahl. Die AfD-Fraktion habe sich nach früheren Streitigkeiten nun professionalisiert. SPD-Spitzenkandidat von Brunn beklagte, der Wahlkampf sei von der schwierigen Lage in Deutschland und Europa überlagert worden. FDP-Spitzenkandidat Hagen sprach von einem traurigen Tag für den Liberalismus in Bayern. Man gehe nun in die außerparlamentarische Opposition.

