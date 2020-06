Freie Wähler fordern weitere Lockerungen für Tourismus und Handel

München: Trotz verschiedener Forderungen der Freien Wähler werden in Bayern in dieser Woche die Corona-Auflagen für Tourismus und Handel nicht weiter gelockert. Fraktionschef Streibl sagte, ohne neue Lockerungen seien gerade in den Grenzregionen Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil der bayerischen Wirtschaft zu befürchten. Auch Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Aiwanger hält diverse Lockerungen im Tourismus dringend für angebracht: So sollten etwa Wellness-Hotels in Bayern öffnen dürfen, wenn schon die Menschen ansonsten nach Österreich fahren oder in andere Bundesländer. Die Unternehmer brauchen nach Aiwangers Worten dringend Entlastungen, weil sie sonst schon morgen wieder beim Staat auf der Matte stünden oder Pleite gingen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2020 18:00 Uhr