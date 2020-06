Freie Wähler fordern mehr Corona-Lockerungen

Tatverdächtige im Missbrauchsfall von Münster ist Erzieherin

Münster: Im dem jüngsten Fall von schwerem sexuellen Kindesmissbrauch in Nordrhein-Westfalen gibt es neue Informationen über die Mutter des Hauptbeschuldigten, die derzeit ebenfalls in Untersuchungshaft sitzt. Nach Angaben des Oberstaatsanwalts hat sie bis zu ihrer Festnahme als Erzieherin in einem Kindergarten gearbeitet. Der Frau wird vorgeworfen, ihrem 27-jährigen Sohn eine Gartenlaube zur Verfügung gestellt zu haben, in dem Wissen, dass dort massive Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch stattfanden. Bei dem Mann handelt es sich um einen IT-Techniker, der offenbar auch Foto- und Videomaterial von dem Missbrauch ins Darknet gestellt haben. Als Opfer wurden drei Jungen im Alter von 5, 10 und 12 Jahren identifiziert. In mehreren Bundesländern wurden insgesamt 11 Personen festgenommen, 7 davon sitzen in U-Haft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.06.2020 14:30 Uhr