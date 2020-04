Freie Wähler fordern Corona-Tests für alle

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Freien Wähler in Bayern haben vorgeschlagen, alle Menschen im Freistaat auf das Corona-Virus zu untersuchen. In einem entsprechenden Positionspapier wird das als Voraussetzung für die Rückkehr zu einem normalen Alltag gesehen. Ziel müsse sein, mittelfristig die gesamte Bevölkerung auf Corona testen zu können, heißt es in dem Konzept. Einer der Verfasser ist Fraktionschef Streibl. Konkrete Termine für die Lockerung von Beschränkungen werden in dem Papier nicht genannt. Die Freien Wähler sprechen sich aber für ein gemeinsames Vorgehen aller Bundesländer aus. In der Pandemie-Forschung wollen sie Bayern zum Weltmarktführer machen. Wissenschaftler und Unternehmen sollen dafür staatlich unterstützt werden. Das helfe weltweit und sichere Arbeitsplätze vor Ort.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.04.2020 12:15 Uhr