Freie Wähler fordern Anpassung der Teststrategie

Landtagsgrüne kritisieren Haushaltspoltik der Staatsregierung

München: In Bayern fehlen in diesem und im nächsten Jahr voraussichtlich insgesamt 7,2 Milliarden Euro an Steuereinnahmen. Finanzminster Füracker spricht zwar von einem stabilen Haushalt, erwartet aber eine weitere Neuverschuldung in Milliardenhöhe. Kritik kommt von den Grünen im Landtag. Ihre haushaltspolitische Sprecherin, Köhler, sagte, die Haushaltsplanung der Staatsregierung sei nicht vorausschauend. Sie beklagte unter anderem Versäumnisse beim Nahverkehr, der Digitalisierung und der Energiewende. Für Mobilität und Klima fordern die Grünen deshalb 500 Millionen Euro pro Jahr, sowie weitere 500 Millionen um die Energiewende voranzubringen. Zur Finanzierung brauche es Schulden in moderatem Rahmen, so Köhler. Zusätzlich verlangen die Grünen bayerische Anleihen, um neue oder förderfähige Projekte zu finanzieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2020 20:00 Uhr