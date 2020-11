Freie Wähler fordern Anpassung der Corona-Teststrategie

Niederlande verbieten Feuerwerk an Silvester

Den Haag: In den Niederlanden darf an Silvester kein Feuerwerk gezündet werden. Damit sollen Ärzte und Pflegekräfte entlastet werden. Sie sollen sich in der Corona-Krise nicht um Menschen kümmern müssen, die sich an Feuerwerkskörpern verletzen. Der Jahreswechsel wird in den Niederlanden besonders ausgelassen gefeiert. Die Menschen feuern Pyrotechnik im Wert von über zehn Millionen Euro in die Luft. Dabei gab es im vergangenen Jahr mehr als 1300 Verletzte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2020 20:00 Uhr