Freie Wähler fordern Anpassung der Corona-Teststrategie

13.11.2020 19:00 Uhr

München: Die Corona-Teststrategie in Bayern muss nach Ansicht der Freien Wähler so schnell wie möglich geändert werden. Der Landesvorstand warnte vor Engpässen und hohe Kosten. Ärzte und Labore seien maximal ausgelastet. Damit stellen die Freien Wähler als Koalitionspartner die Strategie, jeden zu testen in Frage. Sie verweisen stattdessen auf die Priorisierung des Robert-Koch-Instituts. Danach sollen vor allem Menschen mit Symptomen, Risikopatienten oder gefährdete Menschen schnell überprüft werden. Das Gesundheitsministerium sagte auf BR-Anfrage zu den Forderungen, die Regierungskoalition arbeite auf Grundlage einstimmiger Kabinettsbeschlüsse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2020 19:00 Uhr