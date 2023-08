Freie-Wähler-Chef Aiwanger betont kein Antisemit zu sein

Donauwörth: In der Aufarbeitung der Flugblatt-Affäre hat sich der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger jetzt persönlich zu Wort gemeldet. Am Rande eines Termins in Donauwörth betonte der Freie-Wähler-Chef, er sei kein Antisemit und kein Extremist. Neuen Vorwürfen von früheren Mitschülern entgegnete Aiwanger, daran könne er sich nicht erinnern. Aber vielleicht könne man das "so oder so interpretieren". Neben dem antisemitischen Flugblatt hatten Gleichaltrige etwa über judenfeindliche Witze oder den Hitlergruß zu Schulzeiten Aiwangers berichtet. Die Freien Wähler beklagen eine "Schmutzkampagne".

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 01:00 Uhr