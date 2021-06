Freie Wähler bestätigen Aiwanger im Amt als Parteichef

Nachrichtenarchiv - 12.06.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Hubert Aiwanger ist als Landesvorsitzender der Freien Wähler wiedergewählt worden. Der 50-Jährige erhielt bei der Landesversammlung im Nürnberger Fußballstadion 95 Prozent der Delegiertenstimmen. Aiwanger steht seit 15 Jahren an der Spitze der Freien Wähler im Freistaat, seit 2010 ist er auch Bundesvorsitzender. Der bayerische Wirtschaftsminister bezeichnete seine Partei in seiner Rede als unverzichtbar für die deutsche Bundespolitik. Er betonte, man setze auf die Kompetenz der Landräte und Bürgermeister vor Ort - etwa bei Entscheidungen zu Corona-Beschränkungen. Dies sei besser als eine - so wörtlich - durchgeknallte Bundesregierung, die irgendwas beschließe. Seiner Ansicht nach haben die Freien Wähler in Bayern vieles in die richtige Richtung gelenkt. Als Beispiel nannte er die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums. Aiwanger hatte angekündigt, sein Amt als Wirtschaftsminister zugunsten eines Bundestagsmandats aufgeben zu wollen. Bundesweit liegen die Freien Wähler in Umfragen derzeit allerdings deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2021 15:00 Uhr