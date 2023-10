Freie Wähler bekräftigen Anspruch auf viertes Ministerium in Bayern

München: Trotz der grundsätzlichen Bereitschaft zur Fortsetzung der Zusammenarbeit zeichnen sich bereits jetzt schwierige Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und Freien Wählern ab. CSU-Generalsekretär Huber hat etwaige Ansprüche der Freien Wähler auf ein weiteres Ministerium in Bayern kategorisch abgewiesen. Eine solche Forderung sei aus dem Wahlergebnis "in keinster Weise ableitbar", so Huber heute früh wörtlich in der Bayern-2-Radiowelt. Freie-Wähler-Fraktionschef Streibl wiederum machte - nahezu zur gleichen Zeit - in einem anderen BR-Interview deutlich, dass seine Partei auf einem vierten Ressort bestehen wird. Welches das dann sein wird, werde man in den Gesprächen mit der CSU herausfinden. Neben dem Landwirtschaftsministerium könne man sich auch das Finanz- oder Innenressort vorstellen, so Streibl weiter. Ziel sei auf jeden Fall ein weiteres "großes" Ministerium für die Freien Wähler. CSU-Generalsekretär Huber wiederum schloss die Bildung einer anderen Koalition - etwa mit der SPD - im BR-Gespräch nachdrücklich aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 08:00 Uhr