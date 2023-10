Freie Wähler bekommen Digitalressort als viertes Ministerium in Bayern

München: In der Bayerischen Staatsregierung gibt es künftig ein viertes Ministerium unter Führung der Freien Wähler. Nach BR-Informationen übernehmen sie das Digitalressort. Minister wird Fabian Mehring. Im Gegenzug geben die Freien Wähler einen Staatssekretärs-Posten ab. Neue Kultusministerin wird Anna Stolz. Sie löst Michael Piazolo ab. Das Landwirtschaftsministerium bleibt in der Hand der CSU, die Zuständigkeit für Wald und Jagd wandert aber in Aiwangers Wirtschaftsressort. CSU-Chef Markus Söder hat im CSU-Vorstand betont, das Bündnis mit den Freien Wählern sei weder eine Kuschelkoalition noch eine Liebesheirat. Er sagte aber auch, das gegenseitige Vertrauen sei im Laufe der Koalitionsverhandlungen gewachsen. Um 14 Uhr wollen die CSU und Freie Wähler ihren Koalitionsvertrag unterschreiben und sich anschließend zu den Inhalten äußern. Das Moratorium für den Bau einer 3. Startbahn am Münchner Flughafen soll verlängert werden.

