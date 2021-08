Freie Wähler beharren auf kostenlosen Corona-Tests

Bei Waldbränden in Griechenland sterben zwei Menschen

Athen: Bei den verheerenden Bränden in Griechenland sind zwei Menschen ums Leben gekommen. In einem Vorort nördlich von Athen starb ein Mann durch einen umstürzenden Strommast. In einem anderen Vorort wurde ein Mann leblos in einer Fabrik gefunden. In der Region sind mehrere Brände außer Kontrolle geraten. Der griechische Ministerpräsident Mitsotakis schwor die Menschen auf weiter schwierige Zeiten ein. Hitze und Dürre hätten das ganze Land in ein Pulverfass verwandelt. Die Flammen zerstörten bereits viele Häuser im Großraum Athen und nähern sich dem wichtigsten Trinkwasserreservoir der Hauptstadt. Helfer gingen von Haus zu Haus und forderten die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. Von der Insel Euböa wurden mehr als 660 Einwohner mit Booten geholt. Einige direkt vom Strand, weil es keinen anderen Ausweg mehr gab. Im Süden des Landes mussten fast 60 Dörfer und Siedlungen geräumt werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.08.2021 18:45 Uhr