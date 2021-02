Freie Schauspieler bekommen Corona-Hilfen

Das Wetter: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Alpennähe klar, sonst bewölkt und im Norden Frankens Regen. In der Nacht von Westen her gebietsweise Niederschläge; Tiefstwerte plus 5 bis minus 1 Grad. Morgen in Alpennähe unter Föhneinfluss Sonne und Wolken, im nördlichen Franken Regen. Höchstwerte 2 bis 14 Grad. Am Sonntag vielerorts bewölkt mit Regen, am Montag Schnee oder Schneeregen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.02.2021 18:45 Uhr