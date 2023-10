Freiburg verliert zweites Gruppenspiel in Europa League

Freiburg: In der Fußball-Europaleague hat Bundesligist SC Freiburg die erste Niederlage hinnehmen müssen. Im zweiten Gruppenspiel unterlagen die Breisgauer West Ham United aus London mit 1:2. In der Gruppe H bestreitet Leverkusen derzeit sein zweites Gruppenspiel bei Molde in Norwegen.

