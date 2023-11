Freiburg und Leverkusen gewinnen in der Europa League

Leverkusen: In der Fußball Europa League hat Freiburg 4:0 beim serbischen Vizemeister Bačka Topola gewonnen und damit einen weiteren Schritt Richtung K.o.-Runde gemacht. Vorzeitig weiter ist schon Leverkusen - nach einem 1:0-Sieg bei Karabach Agdam aus Aserbaidschan. In der Conference League ist Frankfurt ebenfalls schon weiter: Die Hessen gewannen 1:0 bei HJK Helsinki in Finnland.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.11.2023 23:00 Uhr