Freiburg und Leverkusen gewinnen Europa-League-Spiele

Zum Fußball: In der Europa League hat Leverkusen den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren - Gegen Karabach Agdam aus Aserbaidschan hieß es am Ende 5:1. Gewonnen hat auch der SC Freiburg - 3:1 bei Backa Topola in Serbien. In der Conference League gewann Eintracht Frankfurt mit 6:0 gegen HJK Helsinki.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2023 09:00 Uhr