Freiburg und Berlin siegen in Europa League, Köln verliert in Conference League

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar, morgen freundlich bei höchstens 21 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder locker bewölkt, später gebietsweise Nebel und Hochnebel. Es kühlt ab auf Werte zwischen 9 und 3 Grad. Am Tag zunächst teils länger Nebel und Hochnebel, sonst freundlich bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad. Am Samstag teils freundlich, teils regnerisch, am Sonntag zumeist sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2022 20:00 Uhr