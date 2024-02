Freiburg steht nach dramatischer Partie im Achtelfinale der Europa-League

Freiburg: Der SC Freiburg steht nach einer dramatischen Partie im Achtelfinale der Europa-League. Nach dem 0:0 im Hinspiel beim RC Lens lagen die Freiburger im Rückspiel vor heimischem Publikum lange zurück, zeitweise sogar mit zwei Toren. Der Ausgleich zum 2:2 fiel erst in der Nachspielzeit. In der Verlängerung gelang den Freiburgern der Siegtreffer zum 3:2. Fußball-Profi Toni Kroos wird wieder für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Das kündigte der 34-jährige Mittelfeldspieler rund drei Jahre nach seinem Rücktritt auf Instagram an. Demnach hat Bundestrainer Nagelsmann bei Kroos angefragt, ab März soll er wieder im Kader stehen.

